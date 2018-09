LE TAPPE

RIETI - E’ stata dichiarata fallita dal tribunale di Rieti la società editrice di Rtr, l’emittente televisiva presente nel panorama locale dal 1981, un provvedimento che però non comporterà rischi di chiusura per la testata di via Pennina, la cui attività prosegue regolarmente con l’informazione giornalistica e i programmi di intrattenimento, in quanto la sentenza riguarda la vecchia compagine societaria, diversa da quella attuale. Alla dichiarazione di fallimento, il tribunale è giunto dopo l’istanza presentata dall’Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, che si era attivato in seguito alla denuncia inoltrata da alcuni ex collaboratori dell’emittente per il recupero dei contributi non versati.Nei mesi scorsi, tra la vecchia società e l’istituto, con il via libera concesso dalla giudice Francesca Vitale, sfruttando le norme di legge consentite dalla procedura prefallimentare, era stata avviata una trattativa per saldare l’importo arretrato attraverso un programma di rateizzazione e la sottoscrizione di alcune garanzie. La transazione però non si è più concretizzata e, dopo la sospensione feriale, la nuova giudice Roberta Della Fina, subentrata alla collega trasferita a Roma, ha inoltrato al collegio una relazione negativa in merito alla bozza di accordo, spianando la strada alla dichiarazione di fallimento alla quale seguirà, nei prossimi mesi, la nomina di un curatore.