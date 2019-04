© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un sabato in musica, quello appena trascorso, per gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistita di Santa Rufina, che hanno accolto il gruppo folcloristico “Santarofinari Rulli Rulli”.“Abbiamo portato doni per tutti i presenti e una ventata di allegria ai ricoverati” spiegano dal gruppo, composto da un nutrito numero di musici e cantori che spesso fa visita ai centri di ricovero per anziani portando momenti di spensieratezza e buonumore.Il gruppo ha riportato in paese alcune delle tradizioni che erano parte integrante della cultura popolare che con il passare del tempo si stavano perdendo. Indossavano gli abiti della tradizione contadina, lunghi e stile fine ottocento per le donne, gilè e vistosi cappelli per gli uomini. Per tutti un foulard con lo stemma del gruppo.Accompagnati da strumenti a percussione e organetti, i presenti hanno eseguito musiche e canti popolari tipici di Santa Rufina.L’attività del gruppo inizia ogni anno alla vigilia dell’Epifania con la “Pasquarella”, il canto popolare che annuncia la nascita Gesù. Quest’anno per la prima volta il 19 marzo il gruppo folcloristico ha ripristinato la vecchia tradizione di offrire a tutti i tipici “frittelli di San Giuseppe a base di broccoli e mele” accompagnati da canti e musica. Durante l’anno sono numerose le esibizioni del gruppo, in occasione delle diverse feste popolari e religiose che si svolgono a Santa Rufina.