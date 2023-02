Via de Juliis: niente più “rotatoria provvisoria”, verrà chiuso l’incrocio con via Colelli e via Einaudi

RIETI - La Giunta, su proposta dell’assessorato alla manutenzione, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di chiusura dell’incrocio tra via Colelli e via Einaudi con via de Juliis.

Il progetto, finanziato con circa 37mila euro, consentirà di migliorare la sicurezza e snellire la circolazione nel nodo stradale citato, eliminando la rotatoria “provvisoria”, considerando peraltro di direzionare il traffico in maniera più fluida nella nuova rotatoria realizzata all’intersezione tra via A.M.Ricci e via De Juliis. L’intervento punta, inoltre, a restituire a Via de Juliis maggiore decoro anche in considerazione del significativo utilizzo pedonale dello stesso.

L’intervento, atteso ormai da tempo, è parte di un più ampio piano che coinvolge l’intero quartiere Micioccoli, uno dei più popolosi del territorio, interessato già in questi giorni anche dalla realizzazione di un tratto di nuovo marciapiede in Via A. M. Ricci e, nei prossimi mesi, da ulteriori interventi.