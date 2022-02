Terminati i lavori per la rotatoria di via Chiesa Nuova, Calisse: «Sabato l'inaugurazione. Poi nuovo asfalto verso Colle Aluffi»

RIETI - Terminati i lavori per la nuova rotatoria di via Chiesa Nuova, all'incrocio con via Comunali. Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, nel dare la notizia ha commentato: «Quello portato a termine è un lavoro che ci hanno richiesto a gran voce i cittadini e che non potevamo esimerci dal realizzare. Nei prossimi giorni verrà finanziato anche il nuovo asfalto verso Colle Aluffi, una strada che ha bisogno di un completo restyling e che troppo spesso è stata lasciata indietro. Sabato inaugureremo la rotatoria scoprendo la scritta centrale».