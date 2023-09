Rotary Club Rieti, il “Sabino d’Oro” 2023 a Francesca Micheli, presidente del Cda di Takeda Manufactoring Italia Spa

RIETI - La visita del Governatore del distretto 2080 Maria Carla Ciccioriccio al Rotary Club Rieti, è stata la preziosa occasione per la consegna del 36° premio “Sabino d’Oro”, andato per l’edizione 2023 al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Takeda Manufactoring Italia Spa Francesca Micheli per l’azienda che rappresenta, con la seguente motivazione «per aver valorizzato e sostenuto con le migliori capacità innovative e scientifiche lo sviluppo dell’area industriale del reatino, favorendo la crescita occupazionale ed economica del nostro territorio».

La consegna del riconoscimento è avvenuta nella cornice del ristorante Casale di Villa Battistini. Il presidente del club Marco Faraglia e il past president Antonio Perelli, sotto il cui anno rotariano è maturato il premio, hanno sottolineato il ruolo primario dell’azienda farmaceutica su un territorio che aspira ad un completo riscatto della sua area industriale.

La dottoressa Micheli ha confermato il ruolo di Takeda, ricordando la crescita costante dell’impianto di Rieti passato ad impegnare negli anni progressivamente sempre più occupati, (più di 600 ad oggi).

Il Governatore del Distretto 2080 del Rotary International Maria Carla Ciccioriccio si è congedata dal Club augurando buon lavoro al sodalizio reatino forte dei suoi 70 anni di storia che lo rendono il secondo nel Lazio per longevità.