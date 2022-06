Economia circolare e valorizzazione energetica del ciclo dei rifiuti in Sabina proposte dal Rotary

RIETI - “Economia circolare e Valorizzazione energetica del ciclo dei rifiuti”.

Un progetto per i Comuni della bassa Valle del Tevere che verrà presentato domani, sabato 11 giugno a Poggio Mirteto. Il Rotary Club Circo Massimo, il Rotary Club Sabina Tevere e il Rotary Club Monterotondo Mentana di Roma hanno organizzato l’evento “Economia circolare e valorizzazione energetica del ciclo dei rifiuti. Un progetto per i Comuni della bassa Valle del Tevere”,sabato 11 giugno alle 10.30 a Poggio Mirteto Scalo in località Capacqua – Sala Giravolta.

La presentazione. “La tutela ambientale e l’economia sostenibile sono temi di grande interesse per il Rotary – spiegano in un lungo e dettagliato comunicato stampa gli organizzatori- possiamo salvaguardare il patrimonio naturalistico e paesaggistico con modelli produttivi e stili di vita che lo rendano fruibile nel presente e disponibile nel futuro, in equilibrio. Così nasce la nostra idea per la valorizzazione energetica dei rifiuti residui non

riutilizzabili, con un progetto in linea con il Pnrr e il Next Generation Eu europeo. Un progetto da realizzare nella bassa Valle del Tevere, territorio di collegamento tradiversi quadranti territoriali nazionali e con una posizione peculiare rispetto alla città di Roma. Un progetto che vuole essere risposta concreta e fattiva al problema del ciclo

virtuoso dei rifiuti in termini di trasformazione energetica a impatto sostenibile, nell’ambito della più evoluta economia circolare.

“Servire per cambiare vite” è il nostro motto e ogni cambiamento è possibile se proteggiamo il nostro pianeta e contribuiamo a renderlo disponibile per le future generazioni. La nostra progettualità è aderente ai bisogni dei cittadini”.

La cerimonia. Alla presentazione della cerimonia e della sua finalità a cura di Gianni Marino Refice, Antonio Crinò e Maurizio Fabi, presidenti dei Rotary Club Roma Circo Massimo, Monterotondo Mentana e Sabina Tevere che hanno fortemente voluto l’evento, seguirà il convegno che verterà sulla presentazione del progetto nei suoi aspetti peculiari, tecnico -

scientifici ed esecutivi, a cura dei professionisti che lo hanno ideato. Saranno presenti e interverranno, inoltre, le più alte autorità locali e i sindaci dei Comuni della provincia di Rieti e della provincia di Roma.

La cerimonia è aperta alla cittadinanza e conta l’adesione dei Rotary Club Bolsena e Ducato di Castro, Cerveteri – Ladispoli, Civitavecchia, Flaminia Romana, Roma Aniene, Fiuggi, Passport Italia, Rieti, Roma Cassia, Roma Castelli Romani, Roma Centenario, Roma Leonardo Da Vinci, Roma Ovest Roma Tevere, Viterbo Subiaco. Hanno, altresì, aderito i Comuni di Casperia, Cantalupo in Sabina, Civitella San Paolo, Castelnuovo di Porto, Fara in Sabina, Fiano Romano, Filacciano, Gallese, Magliano Sabina, Montebuono, Montelibretti, Montopoli Di Sabina, Nazzano, Nespolo, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Ponzano, Riano, Selci, Torri In Sabina, Torrita Tiberina.