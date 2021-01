Il Rotary Club Rieti presenta “Emozioni Virali - Le voci dalla pandemia”

RIETI - Oggi, venerdì 15 gennaio, alle 21 il Rotary Club Rieti presenta il volume “Emozioni Virali – Le voci dalla pandemia”, un suggestivo report di chi ha vissuto in prima persona emozioni indelebili. In collegamento molti dei medici che con le loro esperienze in corsia hanno dato vita ad un mosaico di racconti toccanti, testimonianze autentiche di ciò che davvero è accaduto nelle corsie degli ospedali italiani nei primi mesi della pandemia. L’incontro sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook del Rotary Club Rieti a partire dalle 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA