Rotary Club Sabina Tevere, da un ingegnere a un architetto: il nuovo presidente è Valeriano Raponi

RIETI - “Passaggio della Campana” la scorsa settimana presso sede del Rotary Club Sabina Tevere a Magliano Sabina dove si è svolta la cerimonia. Il “passaggio della Campana” (in foto) è avvenuto tra il presidente uscente l’ingegner Guido Mattei ed il presidente eletto per l’anno rotariano 2023-2024 l’architetto Valeriano Raponi.

Un momento importante e significativo per il Club che vanta una storia di 50 anni di service rotariano. Alla presenza di tutti i soci, dei loro familiari, delle autorità civili e rotariane e di numerosi ospiti, è stato congedato un anno ricco di attività e progetti.

I riconoscimenti

Durante la serata il presidente uscente Guido Mattei ha consegnata l’importante riconoscimento Paul Harris Fellow per la attività di service e per i progetti rotariani portati a termine; i soci che hanno ricevuto il riconoscimento sono: Giovanni Polizzi, Mauro Massoli, Maurizio Fabi, Franco Carboni, Alessandro Colli e Sabrina Pizzicaria. Il presidente ha ringraziato due amici rotariani del Club: Carmen Tabarelli De Fatis e Massimo Bordignon per la loro disinteressata assistenza e a Massimo Bordignon è stata confermata la qualifica di socio onorario del Club. Al termine gli auguri al neo presidente Valeriano Raponi ed a tutti i soci un meraviglioso anno rotariano 2023-2024.

I 50 anni del Rotary "Sabina Tevere"

Come detto il Rotary club Sabina Tevere quest’anno ha festeggiato il mezzo secolo di vita.

Il 9 giugno scorso si sono tenuti i festeggiamenti per quello che è indubbiamente un traguardo importante e significativo, ripercorso dal presidente Guido Mattei due settimane prima del passaggio della Campana. Durante la serata è stata ricordata la dolorosa scomparsa del Segretario storico del Club Luigi Suriano. Significativa la presenza delle autorità civili: Eleonora Berni Consigliere Regione Lazio, Giulio Falcetta Sindaco di Magliano Sabina e Luigino Cavallari Sindaco di Nespolo. Numerosa la presenza di Presidenti di Club del Distretto 2080, di Presidenti eletti e di Past President nonché rotariani impegnati nelle commissioni distrettuali.

«Ci sia consentito – recita un comunicato del Club- esprimere la convinzione che il nostro Rotary Club “Sabina Tevere” potrà continuare a lungo, e con sempre più numerosi soci e sempre maggiori energie, a rendere forte e concreta testimonianza degli ideali del Rotary International in cui crediamo attraverso la nostra attività di service».