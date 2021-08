Venerdì 27 Agosto 2021, 16:45

RIETI - Il Rotary Club Rieti scende di nuovo in campo per il progetto End Polio Now sostenuto dal distretto 2080, lo farà con l’impegno di Massimo Martellucci, Gianluca Giovannelli, Alessandra Boschetto e Barbara Pelagotti, il team che rappresenterà alla Run Rome The Maraton il prossimo 19 settembre il sodalizio reatino.

Sarà l’occasione per contribuire alla raccolta fondi in favore della campagna per l’eradicazione della Poliomelite nel mondo. Chiunque potrà offrire il proprio contributo attraverso la rete del dono o cliccando su questo link : urly.it/3f8bb.