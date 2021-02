Il Rotary Club Rieti al fianco del circo Orfei

RIETI - Nel quadro delle Celebrazioni per i 116 anni dalla nascita del Rotary International il Rotary Club Rieti si è unito alla intitolata conviviale diffusa e fortemente voluta dal governatore Giovambattista Mollicone. Il presidente Sandro Boschetto, accompagnato dal past President Mario Giulio Pizzoli e dall'assistente del governatore Gianluca Giovannelli, ha deciso di dedicare l'intera Conviviale al circo Orfei da mesi ormai relegato in città dagli obblighi di legge con gli animali al seguito.

La conviviale è stata preparata da Pierandrea Giagnoli titolare della Cantina Centro Italia dimostratosi molto sensibile alla condizione in cui versano i circensi e i loro animali e consegnata personalmente al signor Davide in rappresentanza del circo Orfei. Il Presidente ha dichiarato di voler ampliare l'aiuto oltre le Celebrazioni odierne, acquistando foraggio per gli animali anche come stimolo ai concittadini sensibili a dimostrarsi solidali.

