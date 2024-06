Rotary Club Rieti, consegnate le borse di studio della fondazione Omero Ranelletti

RIETI - A Villa Potenziani si è svolta, ieri sera, organizzata dal Rotary Club di Rieti, presieduto da Marco Faraglia, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti e delle borse di studio della Fondazione Omero Ranelletti del 2080 Distretto Rotary International, alla presenza del Governatore del Distretto 2080 Maria Carla Ciccioriccio e del Prefetto di Rieti Pinuccia Niglio, mentre il sindaco di Rieti è stato rappresentato dalla socia del sodalizio reatino Giovanna Palomba, assessore alle politiche sociali.

La Fondazione Ranelletti, presieduta dal past governatore del Distretto 2080 Guido Franceschetti, del cui consiglio di amministrazione fa parte il socio del club reatino Francesco Maria Palomba, ha assegnato tre borse di studio per il premio Tullio Fazi a tre giovani di Rieti, Chiara Marincioni, Francesca Marincioni e Simone Amadio, per premiare il loro impegno negli studi e per facilitare il loro cammino verso la laurea, mentre invece il Premio Ranelletti è andato al giovane pianista romano Giorgio Esposito, per premiare l’impegno e i risultati del suo cammino verso l’arte, che ha piacevolmente intrattenuto gli astanti suonando dei brani musicali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri riconoscimenti sono andati alla celebre pianista e concertista Marcella Crudeli, organizzatrice del Concorso Pianistico Internazionale “Roma” e alla Commissione Cultura distrettuale, rappresentata da Roberto Mannu.