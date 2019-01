Ultimo aggiornamento: 18:27

RIETI - Il Rotaract Club di Rieti, guidato per questo Anno Sociale da Michele Ferrauto, ha spento sabato 26 gennaio 43 candeline per festeggiare il quarantatreesimo anniversario dalla fondazione. Un evento storico se si considera che ai festeggiamenti hanno partecipato più di 120 Rotaractiani provenienti da ogni parte d’Italia."L’evento - spiega una nota - svoltosi sul Terminillo presso l’Hotel Togo Palace, ha visto i Rotaractiani impegnati in un weekend sulla neve minuziosamente organizzato dal club reatino. Un importante momento di aggregazione ma anche di service, l’evento difatti ha previsto due raccolte fondi, una a favore dei progetti distrettuali, e l’altra a sostegno di Rieti Cardioprotetta, il progetto che vede i club Reatini del Rotary, Rotaract e Interact impegnati sul campo per dotare la città di Rieti di colonnine defibrillatori che verranno poste in punti strategici della città.L’evento si è svolto alla presenza di numerose autorità Rotariane e Rotaractiane; tra di loro il Presidente del Club Rotaract di Rieti Michele Ferrauto, il Rappresentante Distrettuale del Distretto 2080 Roberta Mameli, il Presidente del Rotary Club di Rieti Francesco Maria Palomba, il Presidente della Commissione Nuove Generazioni del Rotary di Rieti Giuseppe Grassi, e molte altre autorità e ospiti provenienti da diversi distretti italiani.Un ottimo risultato dunque quello conseguito dai ragazzi che si dichiarano soddisfatti, sia per aver contribuito in maniera importante alla realizzazione dei progetti, sia per aver portato tanta gente sul Terminillo, uno scenario naturale meraviglioso che ha convinto tutti i presenti. Tanta la soddisfazione che il club dichiara già da ora di voler spegnere anche nel 2020 le candeline sul Terminillo".