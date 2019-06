© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rotaract, passaggio del testimone tra Ferrauto e Torda.Si è svolto lo scorso sabato il tradizionale passaggio delle consegne tra il presidente uscente e il presidente incoming del Rotaract club di Rieti.Si è svolto lo scorso sabato 15 giugno, presso la tenuta Due laghi, il passaggio delle consegne tra Michele Ferrauto e Daniele Torda. La serata ha visto la partecipazione di oltre cinquanta ospiti da ogni parte del distretto 2080, tra i quali presidenti di club Rotaract di Roma e del Lazio, e il rappresentante distrettuale Roberta Mameli.Il Rotaract club di Rieti, che ha spento le quarantatré candeline lo scorso gennaio sul Terminillo con un weekend sulla neve con oltre 120 rotaractiani da tutta Italia, vanta un’importante storia alle spalle, e quest’anno sono state molte le attività e i progetti che hanno visto i giovani del Rotary in prima linea, dal progetto tutti per Amatrice a Rieti cardioprotetta, passando per il Rotaract italian roundtrip e molti altre iniziative. "Siamo molto soddisfatti per quanto fatto - dichiara in una nota il presidente uscente Michele Ferrauto - è stato un anno denso di progetti che abbiamo portato avanti con dedizione, e che hanno visto l’intero club sul campo per realizzare gli obiettivi che ci eravamo posti, dimostrando un impegno all’altezza della nostra oltre quarantennale storia. Sono certo che il Rotaract di Rieti continuerà ad essere in prima linea sul nostro territorio anche negli anni che verranno, a partire dal prossimo sotto la guida di Daniele Torda. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuti in questo anno”.