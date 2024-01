Gioia Real Sebastiani: è 4° posto solitario. Foto. Rossi: «Step di crescita, continuità e maturità»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti grazie alla vittoria sulla Luiss Roma nella diciannovesima giornata del girone verde di Serie A2 puntella il quarto posto a quota 24 nel girone Verde di A2 in attesa della sfida, ancora in casa domenica prossima alle 16 contro Cantù.

L'analisi del coach

Al termine della gara vinta 81 – 72 contro la Luiss coach Alessandro Rossi analizza così la gara. «Uno step di crescita, continuità e maturità – commenta il coach – dobbiamo rivedere bene il primo tempo su certi aspetti. Pur non avendo una giornata felicissima al tiro, tolti alcuni elementi come un chirurgico Sarto, siamo stati bravi ad invertire la marcia difensivamente e a livello di energia, concedendo poco a rimbalzo e spendendoci su Sabin e Cucci. Tutto ciò ci spinge verso la prossima difficilissima partita dove avremo però dalla nostra parte un numeroso pubblico, spero anche più di oggi. Nel momento di difficoltà il doppio lungo ci ha permesso di metterli in difficoltà e trovare soluzioni più semplici. All’inizio abbiamo sofferto troppo difensivamente sia con i loro pick and roll sia in post basso. Quella di oggi è una vittoria di squadra, contro una formazione complicata. Se vogliamo essere ambiziosi dobbiamo spendere queste energie così al servizio della squadra. Quando il pubblico spinge così ci sentiamo in dovere di dare qualcosa di più. È stato un lavoro importante tenerli sotto media. Come sempre dobbiamo pensare ad ogni singola gara, dando il massimo ogni domenica. L’obiettivo per le prossime gare è crescere come gruppo, allenarci bene e tutti insieme, cosa che non ci era praticamente mai successa fino ad ora. Dovremo essere bravi a gestire le rotazioni e la profondità della squadra».