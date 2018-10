© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In occasione del Local YounG7, che si ta svolgento all’Istituto “Elena Principessa di Napoli” da lunedì 8 ottobre per terminare oggi, e a far seguito all’evento tenutosi lo scorso Giugno, FUTURAcqua FUTURA RIETI, organizzato dal Miur presso l’IIS Rosatelli, quattro alunni dell'istituto reatino stanno parteciapndo al suddetto Local in qualità di senior mentor.Si tratta di Sean Lo Prinzi, già vincitore del premio Best Delegate nel Global G7 di Terni dello scorso ottobre e sul podio come membro della migliore commissione del Model svoltosi in gennaio a Bologna , durante la festa del PNSD: a lui il ruolo di giudice della competizione, condiviso con una docente ed un Tutor della United Network. Mauro Tavani e Janira Grillotti, chair di sala, anch’essi vincitori nel medesimo YounG7 di Terni del premio MIGLIORE SCUOLA, dirigeranno l’intero dibattito, mentre Leonardo Razzano, già delegate, insieme ai suddetti alunni, al GCMUN svoltosi lo scorso febbraio presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York, farà da admin.«Un esempio straordinario di sinergia e disseminazione positiva - afferma il dirigente dell’IIS Rosatelli, professoressa Daniela Mariantoni - Il nostro territorio ha urgente bisogno di giovani che, come questi studenti, si distinguano nell’affrontare competizioni di cittadinanza globale, pronti a riversare le competenze acquisite non solo nelle loro scuole di appartenenza , ma anche in altri Istituti del territorio, divenendo positivamente virali. E’ questa la scuola che fa crescere, è questa la scuola in cui crediamo».