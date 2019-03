© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Porta a casa una menzione d’onore l’alunna dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti Janira Grillotti, nell’ambito della prestigiosa competizione tenutasi presso il Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, dove è volata insieme a Matteo De Angelis, del medesimo Istituto e ad altri alunni di diverse scuole superiori reatine.Un Model in lingua inglese, il Global Citizens Model United Nations, che simula i lavori negoziali delle Nazioni Unite, durante i quali gli studenti dibattono per quattro giorni con coetanei provenienti da tutto il mondo, nel luogo simbolo della cooperazione internazionale.Una meravigliosa esperienza formativa, in cui l’alunna del Rosatelli, già tra i vincitori dello scorso anno allo YounG7 di Terni, si è distinta ancora una volta, affermandosi con determinazione a conclusione di un impegnativo percorso di formazione.Le competenze innescate da attività di alternanza scuola-lavoro quali queste, promosse dalla United Network, associazione no-profit, leader nel settore della formazione degli studenti, sono da sempre uno dei target del Rosatelli.La metodologia è quella, efficacissima, del learning by doing. L’obiettivo è promuovere esperienze educative che incentivino la partecipazione e la cittadinanza attiva degli studenti, aprendoli a contesti internazionali.Molte le personalità che i giovani studenti reatini hanno avuto modo di incontrare in questa occasione: alla premiazione hanno infatti preso parte l’Ambasciatore italiano all’Onu Stefano Stefanile, quello svedese Olof Skoog e Federico Rampini, giornalista e saggista di fama internazionale.Per la scuola del XXI secolo ciò che davvero conta è avere la capacità di formare cittadini attivi e consapevoli, forti di competenze multisettoriali e non solo di nicchia, tenendo a mente che il futuro di tutta la comunità, un giorno, sarà nelle loro mani. E di questo il Rosatelli è assolutamente consapevole.