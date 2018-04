Rieti, il Rosatelli a Milano tra articoli e parole

RIETI - Due giornate impegnative in trasferta a Milano per gli studenti del circolo dei lettori dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti, che, accompagnati dalla Dirigente Scolastica Daniela Mariantoni, il 20 e 21 aprile hanno raggiunto il capoluogo lombardo per un viaggio entusiasmante.



Prima tappa l’incontro con “un vecchio amico”, il capo redattore del Corriere Mario Garofalo, ospite, tre anni fa, del Rosatelli, in occasione della presentazione del suo testo “Voglio sentire le voci”. E’ stato Garofalo a guidare gli studenti, insieme a Daniela Di Pace, nella visita della sede centrale del primo quotidiano nazionale, passando dalla sala storica fino alla redazione del Corriere.it.



Entusiasmante anche la seconda giornata: gli studenti si sono recati presso il centro di produzione Rai di via Mecenate per vivere un pomeriggio insieme ai protagonisti della trasmissione "Le parole della settimana" condotta da Massimo Gramellini e trasmessa su Rai3 il sabato sera.



I ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con i vari addetti ai lavori, dal regista al conduttore, dal giornalista all'autore.



Infine alcuni hanno assistito alla registrazione della puntata, vivendo così in prima persona le interviste magistralmente gestite da Gramellini e con la pungente satira di Geppi Cucciari. Altri studenti hanno vissuto l’esperienza del dietro le quinte seguendo i tecnici del mestiere in sala audio, sala regia e sala luci. Una esperienza fuori dal comune, che rimarrà nel cuore dei giovani studenti.

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50



