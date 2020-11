Il Rosatelli a Job&Orienta presenta il corso di studi Gara

RIETI - L’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti sarà presente mercoledì 25 novembre a JOB&Orienta Digital Edition, protagonista di un evento di spessore culturale, riconosciuto anche da Rai Scuola.

L’iniziativa, promossa da Verona Fiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell'Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si svolgerà, dal 25 al 27 novembre 2020.

Da 30 anni JOB&Orienta rappresenta l’evento di riferimento per la scuola, l'università, l'orientamento, la formazione e il lavoro. In questo 2020 segnato dall’emergenza epidemiologica Covid-19, che non permette la consueta formula “in presenza”, la manifestazione si reinventa e sperimenta un nuovo modo di proporsi.

Mercoledì alle 15.30, in apertura della prima sessione, sarà illustrato il corso di studi Gara, Gestione delle acque e risanamento ambientale, corso che è stato presentato anche in occasione del 25° Salone Orientamenti, evento nazionale promosso dalla Regione Liguria dal 10 al 12 novembre.

Mantenendo il proprio obiettivo di porsi come luogo d'incontro privilegiato tra il visitatore e il mondo del lavoro, della scuola e della formazione, con informazioni ed eventi utili all'orientamento dei giovani, il Salone propone un fitto calendario di appuntamenti culturali in streaming: convegni, dibattiti, incontri e seminari alla presenza di autorevoli esponenti del mondo dell'economia, della politica e dell'imprenditoria, destinati sia agli addetti ai lavori che ai giovani e alle famiglie.

«Gara – ha spiegato la dirigente scolastica Beatrice Tempesta - è un nuovo indirizzo di studi che bene si coniuga con le peculiarità del nostro territorio. Alla rete appartengono 14 istituti e altri 7 sono in procinto di farne parte. Fondamentale è l'attività laboratoriale prevista in questo corso di studio, che consente ai ragazzi di poter sperimentare da subito la trasformazione di quelle che sono le conoscenze acquisite nel percorso in autentiche competenze».

La scuola diventa un laboratorio permanente sempre aperto al territorio.

Gli studenti Lorenzo Berretta e Sofia Angelucci sono stati inoltre contattati dal giornalista di Rai Scuola e Rai Cultura Pietro De Gennaro per realizzare un video di promozione della rete Gara. Il video sarà trasmesso durante i tre giorni di JOB&Orienta. Per maggiori informazioni www.joborienta.info.

