RIETI - Prosegue la settimana dei 14 studenti del Rosatelli che attualmente stanno vivendo lo scambio di classe organizzato dall'Associazione Onlus Intercultura in Siberia, a Irkutsk. Partiti domenica 19 maggio e di ritorno domenica 26, i partecipanti sono già a metà dell'esperienza. Hanno visitato la chiesa di Irkutsk, il museo a cielo aperto di Taltsy, dove è possibile osservare esempi di costruzioni in legno tipiche della regione siberiana e di varie epoche. Sono stati a lezione di scienze alla Big Ben School di Irkutsk, scuola che ospita gli studenti italiani per tutta la settimana, in una lezione di storia e geografia della regione di Irkutsk. Inoltre ieri, mercoledì 23 maggio, gli studenti e le due insegnanti (Rinalduzzi e Angeletti) sono stati coinvolti in un laboratorio di cucina presso un ristorante locale. I ragazzi si sono cimentati nella preparazione dei Pozy: dei fagottini di pasta simili a ravioli e ripieni di carne macinata, che costituiscono il piatto più tipico della cucina della regione di Irkutsk, la Buriazia (Buryatia).