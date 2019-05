© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dal 19 al 26 maggio 14 studenti dell’Istituto Scolastico Rosatelli di Rieti si recheranno a Irkutsk, nella Russia siberiana, accompagnati dalle professoresse Rinalduzzi e Angeletti, nell'ambito di un programma di scambio di classe della Onlus Intercultura. Gli studenti russi saranno a loro volta ospitati a Rieti dal 26 ottobre al 3 novembre.Prosegue sempre più ardita l’apertura internazionale dell’Istituto Rosatelli, che in precedenza ha già partecipato a tre scambi di classe organizzati dall’Associazione Onlus Intercultura in Serbia, Polonia e Portogallo. Ora toccherà a 14 studenti delle classi 3 Sa e 4 Ba che partiranno questa domenica 19 maggio alla volta della Siberia.Saranno parte della delegazione anche le due studentesse straniere di Intercultura, provenienti rispettivamente da Thailandia e Paraguay, che stanno frequentando un anno scolastico presso l’istituto. Destinazione: la “Big Ben School” di Irkutsk, la città più sviluppata e importante della regione meridionale della Siberia, vicina al confine con la Mongolia.Lo scambio, organizzato in collaborazione con i volontari russi di Intercultura, prevede l’inserimento dei ragazzi italiani in una classe della scuola siberiana ospitante e nelle rispettive famiglie degli studenti del posto che li ospiteranno dal 19 al 26 maggio. Nel corso della settimana i partecipanti avranno modo di conoscere la cultura locale tramite laboratori e attività e di esplorare i paesaggi sterminati della campagna siberiana nei pressi di Irkutsk e del vicino lago Bajkal, il più profondo lago del Pianeta divenuto sito Unesco nel 1996.