Avvicinarsi al mondo del lavoro: al Rosatelli col Collegio dei Geometri

RIETI - È cominciato il corso che vede al centro i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro) tra l’indirizzo di Costruzioni Ambiente e Territorio del Rosatelli (lo storico Istituto Tecnico per Geometri Ciancarelli), ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Rieti.

La pandemia non ha interrotto la storica collaborazione tra i geometri professionisti e gli studenti, si è così proceduto a sottoscrivere la convenzione firmata da Beatrice Tempesta, dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore Rosatelli e il presidente del Collegio dei Geometri Carlo Papi.

Sulla piattaforma di Classroom ha preso vita una nuova classe con i ragazzi del terzo, del quarto e quinto anno, gli esperti esterni geometri Carlo Papi, Daniele Crepaldi, Domenico Felli, Fabio Francescangeli, Nicola Rienzi e Patrizio Petrucci, i professori Sandro Aruffo, Fulvio Falsini, Ilario Carlucci, Rita Bosi, Vincenzo Di Giambattista, Silvestro Massimi, l’assistente di laboratorio di edilizia Claudia Grossi e la professoressa Annarita Quirini, referente per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

Al centro le attività professionali che di solito fanno capo all’Agenzia delle Entrate con particolare riferimento al Catasto, alla Conservatoria e alle operazioni necessarie per la compravendita di immobili. Con il prezioso supporto di docenti interni e professionisti, si arricchisce così il bagaglio culturale degli studenti dell’istituto di viale Fassini.

