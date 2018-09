RIETI - Interrogatorio di garanzia in carcere per V.B., l’uomo romeno di 29 anni fermato con le accuse di aver sequestrato e rapinato un ragazza di 26 anni, minacciandola con un coltello. L’indagato, assistito dall’avvocato di fiducia Cecilia Pariboni, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il giudice, che doveva decidere se accogliere la richiesta di custodia cautelare in carcere da parte del pm Luana Bennetti oppure concedere una misura alternativa, come i domiciliari, ha disposto questa seconda ipotesi e il romeno va ai domiciliari.



La difesa ha puntato sulla difficile situazione che lo straniero ha alle spalle, senza fissa dimora né un’attività, pur essendo titolare di un numero di partita Iva registrato alla Camera di commercio, ma con un fratello che lavora regolarmente e che si è subito attivato per aiutarlo. L’episodio che ha portato all’arresto di V.B. è stato sostanzialmente chiarito in tutti i suoi passaggi, anche se ieri pomeriggio Antonella Maiali, dirigente della squadra Mobile, è tornata nuovamente in procura per incontrare il sostituto procuratore.



Il romeno, secondo polizia e carabinieri che hanno condotto in modo congiunto le indagini, avrebbe scelto a caso la sua vittima - non l’ha conosceva perché non era un’assidua frequentatrice di Rieti, nonostante il padre avesse prestato servizio in Questura come dirigente - mentre stava aprendo la portiera della sua auto. L’ha costretta a salire a bordo e dopo una serie di giri viziosi e un tentativo di fuga da parte della giovane, culminato con il ferimento alla mano dello straniero, ha accettato 500 euro per lasciarla andare.



Soldi prelevati a un bancomat e subito utilizzati dall’indagato per andare a giocare alle slot machines. A tradirlo, sono state le telecamere del bar e il riconoscimento senza indugi da parte della ragazza aggredita.



