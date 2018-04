di Lorenzo Quirini

RIETI - Ha riscontrato un buon successo la presentazione del libro “Il Viaggio di Tito” del reatino Emiliano Angelucci, che si è svolta sabato scorso, 14 aprile. Ennesimo successo per il giovane scrittore, che presso il salone parrocchiale del quartiere Madonna del Cuore, ha ricevuto il plauso di una folta cornice di pubblico. Un incontro aperto al dialogo, in cui tutti hanno mostrato una grande curiosità nei confronti de “Il Viaggio di Tito” e dello stesso Angelucci.



«Sono estremamente soddisfatto dell’interesse dimostrato dai partecipanti – dichiara l’autore – L’evento ha assunto i colori di una festa in cui si sono incontrate tante persone meravigliose». Un appuntamento letterario dal grande valore culturale, durante il quale è stata sottolineata l’importanza del viaggio e dell’incontro anche tra realtà estremamente diverse. «Nel romanzo tu dimostri che tutti noi siamo i nostri incontri» è solo una delle tante considerazioni sollevate dai partecipanti, che ha particolarmente colpito lo scrittore. «Mi piacerebbe parlare del romanzo anche in altre sedi come, per esempio le scuole» conclude Angelucci, fornendo un interessante spunto agli istituti.

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46



