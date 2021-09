Scopigno Cup, la finale è Roma-Inter: ad Amatrice in diretta su Rai Sport. Lazio-Domzale per il 3° posto. Foto

Giovedì 2 Settembre 2021, 20:37

RIETI - Prosegue la 29^ Scopigno Cup Amatrice - Rieti World Football Tournament Under 17, memorial Manlio e Loris Scopigno con la terza giornata di gare disputate oggi presso lo stadio "Marco Gudini" di Rieti.

Sarà una finale che parla italiano quella che si giocherà domattina allo Stadio Paride Tilesi di Amatrice tra Inter e Roma. Appuntamento alle ore 15.15 con la diretta Rai Sport (Canale 58).

Alle ore 10.00 sempre ad Amatrice, la finale per il terzo e quarto posto vedrà impegnata la Lazio e l’NK Domžale (Slovenia).

La Coppa per il Fair Playconsentirà di vedere ancora in campo le squadre del Lodigiani Calcio e del Brøndby IF che giocheranno alle ore 17,00 sempre sul terreno del Tilesi.

Stamattina l’Inter ed il Brøndby hanno visitato il centro storico della città di Rieti e poi le squadre si sono recate, ospiti della Fondazione Varrone, a visitare la mostra "Oltre una sorte avversa, l'arte di Amatrice e Accumoli dal terremoto alla rinascita".



Presso la sala mostre del Comune di Rieti dal 1 al 5 Settembre è aperta dalle 10.00 alle 24.00 con ingresso libero, la mostra Internazionale di grafiche di opere e di artisti contemporanei e storicizzatibenefica, organizzata dall’A.S.D. Scopigno Cup nell'ambito della 29° Scopigno Cup Rieti - Amatrice.



Nelle due gare andate in scena oggi al Gudini, come detto, la Lazio ha superato di misura, per 1-0, il Brondby, centrando il sorpasso in classifica e guadagnandosi l'accesso alla finalina. A seguire invece l'Inter si è aggiudicata per 3-0 il match contro il Domzale, in una gara che di fatto era un vero e proprio spareggio, visto che le due squadre erano appaiate a quota 3 punti. Il Domzale quindi se la vedrà proprio con la Lazio nella finale per il terzo posto.

“Chiudiamo in bellezza domani questo emozionante torneo -conferma il presidente dell’ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti- domani a suonare l’inno d’Italia ad Amatrice avremo il piacere di avere la Banda Nazionale dei Granatieri di Sardegna; ringrazio lo Stato Maggiore dell’Esercito e il Generale Corbucci, comandante della scuola NBC, per il prezioso apporto logistico fornito in questi giorni”.

SS Lazio vs Brøndby IF 1-0

SS LAZIO: Renzetti; Cannatelli, Zazza (22’ st Iobbi), Petta, Giranelli; Di Tommaso (12’ st Di Biagio), Nazzaro (C), Oliva; Di Porto, Giubrone; Bigotti (22’ st Di Nunzio).

A disp.: Polidori (GK), Di Venanzio, Zanchetta, Reddavide, Rizzo.

All.: D’Urso.

BRØNDBY IF: Schou; Søndergaard M. (1’ st Bjergfeldt), Søndergaard P. B., Øzkul (1’ st Gulstorff Pedersen), Tran (C); Jensen M., Durlev (22’ st Sørensen), Pedersen (1’ st Nartey); Schaffalitzky de muckadel (12’ st Allentoft); Salah (1’ st Jalaei), Kold (12’ st Harritsø).

A disp.: Sommerlund Eriksen.

All.: Jensen S.

Arbitro: Sig. Andrea Prencipe di Tivoli.

Assistente 1: Sig. Andrea Garcia di Roma 1.

Assistente 2: Sig. Victor Viziru di Roma 1.

Marcatori: 30’+1 pt Giubrone (SS Lazio U17).

Ammoniti: 29’ Di Tommaso (SS Lazio U17), 11’ st Di Porto (SS Lazio U17), 11’ st Jalaei (Brøndby IF U17), 29’ st Oliva (SS Lazio U17), 30’ st Di Biagio (SS Lazio U17).

Espulsi: nessuno.



NK Domžale vs FC Inter 0-3

NK DOMŽALE: Trivunčević (1’ st Štiftar); Remić, Salešević, Golič, Krebs; Staš; Hodžič (30 st’ Jusič), Topalović, Nalo (1’ st Majcen), Bukovec (27’ st Karahodžič); Javorič.

A disp.: Sojer, Budzak.

All.: Ante Bratić.

FC INTER: Tommasi; Ciuffo, Stanković, Casani I., Castegnaro (22’ st Gallo); Fois (27’ st Ndianefo), Bovo, Berenbruch (17’ st Mazzola); De Pieri (1’ st Quieto); Pedrini (1’ st Vedovati), Esposito (14’ st Spinaccè).

A disp.: Cecchini (GK), Miconi, Casani T.

All.: Tiziano Polenghi.

Arbitro: Sig. Manuel Bellucci di Roma 1.

Assistente 1: Sig. Francesco Raganelli di Roma 1.

Assistente 2: Sig. Andrea Scionti di Roma 1.

Marcatori: 12’ pt Pedrini (FC Inter), 12’ st Vedovati (FC Inter), 27’ st Gallo (FC Inter).

Ammoniti: nessuno.

Espulsi: nessuno.