RIETI - Personale della Volante della Questura di Rieti ha denunciato in stato di libertà le rumene S.R., del 1984, e R.S., del 1992, inottemperanti ai fogli di via obbligatorio emessi dal Questore di Rieti nel 2016.



Nel pomeriggio di ieri - lunedì 18 giugno 2018 - infatti, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati per la prevenzione dei reati predatori, effettuati dalle Volanti e da pattuglie in borghese della Mobile, sono state bloccate e controllate due giovani donne, di etnia Rom, che girovagavano in viale Morroni, nei pressi della stazione ferroviaria.



Le due donne, che sono state identificate dagli agenti della Volante per A.M., del 1985, e R.S., del 1992, entrambe residenti preso il campo nomadi di Roma di Villa Bonelli e che non hanno saputo fornire giustificazioni circa la loro presenza nel capoluogo reatino, erano già state allontanate da Rieti con foglio di via obbligatorio emessi dal Questore di Rieti nel 2016.



Le due nomadi sono state, pertanto, denunciate in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria, davanti alla quale dovranno rispondere dell'inottemperanza all'allontanamento disposto dal Questore di Rieti.

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23



