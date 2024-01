Mercoledì 3 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Fondatore, insieme ad alcuni preziosi collaboratori, di una delle imprese di pulizie più accreditate nel secolo scorso sul mercato, la Sabina Splendor, poi attiva con altre ragioni sociali (Idea 2001, Italgriffe) in settori diversi, dall’elettronica all’abbigliamento, ha legato il suo nome a una delle stagioni del rilancio del calcio amarantoceleste. E’ il campionato della promozione del Rieti in serie D nel 1979, quello che consacrò l’impegno di Rolando Schifi, imprenditore contiglianese scomparso ieri a 85 anni, arrivato alla guida del sodalizio scegliendo per la panchina di allenatore Nazzareno Cerusico al posto del toscano Lorenzo Vellutini.

Un torneo non facile vinto dal Rieti sulla Lodigiani, favorito dagli ultimi preziosi risultati che frenarono la rimonta dei romani, dove a fare la differenza fu una delle rose migliori della storia amarantoceleste, comprendente il portiere-saracinesca Gianni Bianchetti, la coppia di bomber Passarani-Di Carmine, lo stopper Rocco Cignitti, l’ex laziale Domenico Masuzzo, per finire a una pattuglia di giovani provenienti dal vivaio. Promozione che, poi, fece il paio con il titolo regionale, tornato a Rieti dopo il primo vinto con Borsetti allenatore.

Una stagione di soddisfazioni, ma non priva di tensioni, perché Rolando Schifi puntava soprattutto a sostituire il vecchio comunale Fassini con uno stadio nuovo, rispondente alle aspettative della città che in quegli anni vantava la squadra di rugby in serie B, l’atletica Rieti a livelli nazionali, l’Arrigoni ai vertici della serie A di basket.

Nuovo stadio: la delusione. E di questa volontà, sostenuto dagli sportivi, si fece promotore con la giunta comunale guidata dal repubblicano Ettore Saletti, che presentava allo Sport il comunista Sandro Grugnetti. C’era da elaborare il progetto, ma soprattutto trovare i finanziamenti necessari dopo che un primo tentativo di coinvolgere alcuni costruttori era fallito. Incontri e scontri, accuse e chiarimenti, successe un po’ di tutto nel turbolento rapporto tra Comune e società calcio (il Rieti, in un’occasione, fu addirittura multato di 4 mila lire (!) per una irregolarità amministrativa), ma alla fine la politica non trovò la quadra e il sogno dello stadio sfumò. L’epilogo di ogni speranza segnò il momento in cui Schifi maturò la decisione di lasciare, dopo che in precedenza anche il vice presidente Antonio Cantera era emigrato a Cittaducale, dove rilanciò il calcio angioino schierando nella Sa.Ge.Co illustri “ex” del Rieti come Rucci, Ciaramelletti e Massari.

Le esequie. I funerali di Rolando Schifi, che a causa delle non buone condizioni di salute si era da tempo ritirato da ogni attività di famiglia e anche dalla vita pubblica - le attività di famiglia sono oggi gestite dalla moglie Silvana e dal figlio Carlo (l’altra figlia, Patrizia, è avvocata e giudice di pace a Roma) - saranno celebrati domani pomeriggio (ore 15) nella chiesa di Contigliano Basso.