© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una stagione da protagonista in A2, che non è passata inosservata al piano di sopra per Yancarlos Rodriguez, il reatino è infatti il primo rinforzo della Pallacanestro Cantù. Giorni frenetici per il classe 94', dopo la notizia della convocazione in nazionale, approda in uno dei club più prestigiosi, piazza storica del basket italiano, con successi oltre i confini nazionali.La guardia italo-dominicana sarà a disposizione di coach Pancotto, che sarà rimasto sicuramente impressionato durante la stagione nelle sfide tra la sua ex squadra, Montegranaro e Roseto. Queste le prime parole di Rodriguez, sulla nuova avventura: «Questa di Cantù è per me una grande opportunità. Arrivo in un grande club, con una storia di indubbio prestigio. In campo voglio aiutare la squadra in tutto e per tutto, dando sempre il massimo. Non ho intenzione di deludere coach Pancotto, né tantomeno l’ambiente canturino. So che i tifosi di Cantù sono molto calorosi, per questo non vedo l’ora di conoscerli e di ammirarli da vicino».L'ultimo reatino nel massimo campionato fu Marco Salari, anche lui scuola La Foresta Rieti, che con la maglia della Virtus Roma debuttò al Forum di Assago nella sfida contro l'Olimpia Milano nell'Aprile del 2015.Tra il 1975 e il 1977 il precedente, con il reatino Bruno Carapacchi a Cantù.