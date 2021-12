Lo stilista Roberto Capucci in visita a Roccantica

RIETI - Una visita vip a Roccantica domenica scorsa da parte di uno che di bello e bellezze se ne intende.

Il grande stilista Roberto Capucci, considerato e riconosciuto a livello internazionale come uno dei più grandi designer del XX secolo, l’uomo che a vestito personaggi del mondo dello spettacolo in mezzo mondo si è recato domenica scorsa in visita a Roccantica dal suo amico Massimo Monini, proprietario del laboratorio di Ceramiche Rometti di Umbertide che ha casa nel paese sabino.

Dopo aver ammirato le bellezze dell’antico borgo medievale Roberto Capucci e il suo amico Massimo Monini, accompagnati dal sindaco Alberto Sciarra hanno ammirato gli splendidi affreschi della chiesa di Santa Caterina recentemente restaurati.

In questa circostanza è stato anche ricordata la grande collaborazione artistica tra Monini e Capucci e che proprio in questi giorni 20 vasi, firmati dallo stess Capucci e realizzati da Rometti sono esposti alla Triennale di Milano con il titolo "Metafore. Roberto Capucci: meraviglie della forma".