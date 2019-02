Rieti, passeggiata per i borghi sabini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo la prima esperienza con l’escursione a Poggio Catino, il mese scorso, ecco la seconda passeggiata per i Borghi della Sabina organizzata dall'Associazione Amici del Museo di Poggio Mirteto e guidata da Marco D'Ovidio. Domenica sarà la volta di Roccantica con l’eremo di San Leonardo, il mulino ad acqua e l’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria.Partendo dal piccolo paese di Roccantica i visitatori raggiungeranno, attraverso un sentiero immerso in una rigogliosa vegetazione, prima il suggestivo eremo rupestre di San Leonardo, poi i resti di un vecchio mulino, in mezzo alla spettacolare gola incisa dal torrente Galantina che forma delle piccole cascate. Seguirà la visita del borgo medioevale con apertura speciale dell'Oratorio di Santa Caterina d'Alessandra, autentico gioiello di Roccantica, con splendidi affreschi del XV secolo. Il ritrovo è alle 9 di domenica mattina in piazza San Valentino a Roccantica. Dopo un breve spuntino-colazione si parte con le descrizioni, lungo il percorso nell’itinerario suddetto. La passeggiata si completa entro le 13.30.Info e prenotazioni: 3339469312 oppure 3292638261.