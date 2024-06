© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Roccantica riconfermato il sindaco uscente Alberto Sciarra (in foto la festa con il brindisi). Il primo cittadino (a capo della sola lista presente) raggiunge il quorum richiesto e viene confermato alla guida del paese. Sui 249 voti espressi, Roberto Sciarra al netto di bianche e nulle prende 193 voti, ampiamente sufficienti per essere rieletto sindaco. Per lui si tratta del terzo mandato consecutivo.