RIETI - Presentazione di "Narratori del Territorio" a Rocca Sinibalda.Si è tenuto domenica 4 novembre il primo incontro di «Narratori del Territorio - Rocca Sinibalda», nel quadro del festival enogastronomico «Rocca e Gusto», organizzato con il contributo di Arsial, che proseguirà domenica 18 novembre con un ciclo di seminari e degustazioni sul cibo del borgo sabino. Durante l'incontro il professor Jean-Philippe Vaquier del Corso di laurea in Scienze della Montagna della Sabina Universitas (Università della Tuscia) e le local manager di Igers Rieti Valeria Castellani e Marta Paloni hanno formato i giovani di Rocca Sinibalda alle tecniche del social media marketing per la promozione del territorio.L'incontro, organizzato dal sindaco Stefano Micheli, è propedeutico alla prossima costituzione del comitato Narratori del Territorio che, sotto la guida di Igers Rieti e del responsabile del progetto di marketing territoriale Tourano Prof. Jean-Philippe Vaquier, sarà responsabile di promuovere il territorio attraverso i social media ed in particolare Instagram.L'incontro si è svolto nella sede del museo comunale Agapito Miniucchi alla presenza del sindaco ed ha fornito gli strumenti indispensabili per il social media marketing ai presenti. Il sindaco ha affermato che il turismo e la comunicazione costituiscono opportunità di lavoro per i giovani che possono permettere loro di rimanere nel paese di origine e di vivere di un lavoro appassionante ed utile per il territorio.