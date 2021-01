Finanziata la riqualificazione della Rocca di Calcariola

RIETI - «Iniziamo il 2021 nel migliore dei modi, con la notizia della pubblicazione della determina Regionale della legge 38, che concede contributi ai Comuni per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici. Per trovare Cittaducale non bisogna fare fatica perché è il primo Comune in graduatoria, con un finanziamento di 184mila euro che sarà destinato interamente a riqualificare la bellissima rocca di Calcariola e dell'area limitrofa», si legge nella nota del Comune di Cittaducale.

«Grazie al progetto esecutivo elaborato - dichiarano il sindaco, Leonardo Ranalli, e il vicesidaco con delega ai lavori pubblici, Claudio Cesarini - sarà pavimentata l'intera area residenziale dove sorgeva la storica rocca, sarà migliorata l'illuminazione pubblica e riqualificata l'area sosta a bordo strada così come sarà bitumata la via principale di accesso al centro storico. Un progetto, il nostro, che darà nuova dignità alla frazione e nello specifico a quell'area che era stata dimenticata. L'ennesima testimonianza di quanto l'azione che stiamo portando avanti sia di primissimo livello».

«I lavori pubblici stanno prendendo forma con importanti azioni che negli ultimi mesi ci hanno visto concludere la bella e funzionale area pedonale di Santa Rufina, iniziare quella di Cittaducale lungo viale degli Abruzzi , avviare il cantiere dell'ecocentro e il rifacimento degli asfalti. Sono in consegna in questi giorni anche i cantieri terminati al campo sportivo del capoluogo, così come quelli della palestra di Grotti, e a breve saranno eseguiti i lavori di completamento dei vicoli e di via Corridoio a Santa Rufina e quelli di una prima riqualificazione dell'ex convitto Agrario».

«Milioni di euro e importanti investimenti a favore della comunità, che accompagnano la nostra visione del futuro perché noi guardiamo sempre avanti. Nelle scorse settimane è arrivata dal Ministero, tra l'altro, la notizia del finanziamento dei progetti esecutivi, per oltre 200mila euro, dell'argine di Grotti e della nuova viabilità a Cittaducale e Santa Rufina. Il 2021 sara' anche l'anno delle nuove scuole dell'intero territorio, quello dell'implementazione e sostituzione dei giochi nei parchi dell'intero territorio, del rifacimento della videosorveglianza e soprattutto della pubblica illuminazione: verranno sostituiti tutti gli impianti con Led di ultima generazione e messi 105 nuovi lampioni. Molto altro verrà definito nei prossimi giorni e non mancheranno piacevoli sorprese. La serietà, il metodo e la qualità del nostro lavoro sono state ancora una volta premiate a beneficio di tutti i nostri concittadini».

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA