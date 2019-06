© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con il ritorno in Italia di Ettore Messina, tra i coach europei più vincenti di sempre, è corsa su chi affiancherà il tecnico siciliano, che a Milano ricoprirà il doppio ruolo di allenatore-presidente. Infatti la rivoluzione societaria in casa Olimpia, dopo la debacle in semifinale scudetto, potrebbe portare Roberto Brunamonti, l'ex stella della Sebastiani Rieti e della Virtus Bologna, a ricoprire la carica di team manager.Brunamonti andrebbe così al fianco proprio di Ettore Messina col quale l'ex playmaker spoletino ha condiviso proprio l'esperienza da giocatore in maglia Virtus e l'Europeo del 2017 da team manager, quando a guidare gli azzurri c'era proprio Messina, che terminata la parentesi agli Spurs, torna a guidare una squadra di club italiana a distanza di 14 anni.Attualmente Brunamonti è legato all'Italbasket di coach Sacchetti, con la quale lo scorso febbraio ha raggiunto la qualificazione al mondiale, in programma in estate.