Roberto Billi, le emozioni dietro i nuovi album: «Ho ancora voglia di cantare per dire qualcosa»

RIETI - Doppio album per il cantautore reatino Roberto Billi, recentemente uscito su tutte le piattaforme online con “Come un’isola” e “Impronte”. Due lavori distinti per un totale di 42 brani: il primo un concept album di inediti; l’altro una raccolta di pezzi storici dei Ratti della Sabina, firmati anche dallo stesso Billi, e rivisitati con sonorità più moderne. «Si tratta di un lavoro forse demodé, anche considerato l’alta quantità di canzoni presenti – commenta il cantautore – è però una scelta in linea con la mia nicchia di ascoltatori, spesso ancora affezionati agli album e ai cd». Tanti i colleghi della scena underground italiana che hanno appoggiato Billi in “Come un’isola”: «Il disco ha un senso particolare e chiama a raccolta molte delle persone che mi circondano e che sono a me care, da colleghi più locali ad altri di maggiore notorietà, come i Modena City Ramblers e Il Muro del Canto». Un disco segnato anche da un profondo dolore: «Mentre realizzavo questo lavoro ho perso i miei genitori – ricorda – fortunatamente ho fatto in tempo a fargli ascoltare dei pezzi e le loro voci partecipano nel brano “Non smettere mai di sognare”».



Una maggiore consapevolezza per Billi, che ora guarda alla sua lunga carriera con un occhio più maturo: «Ho scritto canzoni, anche coi Ratti della Sabina, che ormai hanno più di un quarto di secolo – sorride – Ho ancora voglia di cantare per dire qualcosa, ma adesso c’è un’attenzione diversa a come si trasmettono i messaggi e alle sfumature di tutte le parole».



Intanto continua il tour di Billi, “maestro di follia”, in tutto il centro Italia: dopo la tappa di ieri sera a Poggio Mirteto, il prossimo concerto nel Reatino è fissato per domani all’Osteria del Monte Tancia a Monte San Giovanni. «Ringrazio i miei musicisti Antonello D’Angeli, Giulio Scipioni, Manlio Torroni, Giovanni Di Folco, Giorgio De Toma, Giacomo Chiaretti ed Enrico Brunori per l’ottimo e piacevole lavoro svolto insieme anche in questa occasione»