RIETI - Roberto Billi torna in città, portando con sé la sua musica, al ristorante "Sale e Papavero".



Un'occasione per riscoprire i pezzi più amati di Billi, protagonista di un percorso musicale notevole e sempre in evoluzione, legato a doppio filo con I Ratti della Sabina, band di cui è stato fondatore e frontman dal 1996 al 2010.



Già dagli esordi, i testi del cantautore reatino appaiono tutt'altro che banali, quasi sospesi tra un mondo fantastico e la realtà. Illusionisti, giocolieri, funamboli e briganti, sono solo alcuni dei personaggi messi in musica da Billi, che mantiene questa tendenza anche dopo la parentesi con I Ratti della Sabina, quando dal 2010 intraprende la carriera da solista, portando alla luce dischi come Modernamente Demodè", "Diario di un Equilibrista" e l'ultimo "Perle d'Insaggezza".



Non resta che aspettare le 21 di domani sera (25 agosto), per assistere al live acustico di Roberto Billi, ospite del ristorante "Sale e Papavero" in via Lungovelino Fratelli Conti, per uno spettacolo capace di mettere d'accordo grandi e piccoli con musica, poesia e fantasia.

