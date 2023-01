Roberta Cuneo candidata del centrodestra per la Provincia: «Ora incontrerò tutti i sindaci»

RIETI - Si è svolta ieri pomeriggio, 5 gennaio, nella sala consiliare della Provincia di Rieti la conferenza stampa per annunciare che Roberta Cuneo, sindaco di Fara Sabina, è la candidata scelta dal centro destra per il ruolo di presidente della Provincia di Rieti. L’incontro è stato anche l’occasione per il presidente uscente, Mariano Calisse, di fare un punto sull’operato del suo mandato che si sta per concludere.

«Quando sono diventato presidente della Provincia – ha detto Calisse – ho trovato una situazione davvero difficile. L’Ente Provincia era in condizioni disastrose ma con l’aiuto dei consiglieri che si sono avvicendati, dei sindaci e soprattutto dei dipendenti e dirigenti siamo ripartiti velocemente verso obbiettivi reali. Ho dato a questo territorio tutto ciò che ho potuto senza risparmiarmi mai e ora spero di poter passare il testimone a Roberta Cuneo, persona capace e piena di energia, degna rappresentante di un territorio che merita un riconoscimento importante. Lascio in maniera serena questo ruolo perché so di aver dato il massimo che potevo».



Il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, durante la conferenza si è detta soddisfatta: «Sono onorata di essere stata scelta come candidato del centrodestra a ricoprire il ruolo di presidente della Provincia. Arrivare dopo Mariano è un onore perché ha raggiunto grandi risultati e perché è stato in grado di attenzionare a 360° tutti i territori del Reatino, di mettersi in gioco con tutti i sindaci della provincia come una spalla. Da qui al 29 gennaio voglio incontrare tutti i sindaci. Voglio essere all'altezza delle aspettative del territorio e della coalizione».