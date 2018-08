di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri al Guidobaldi si è svolto il Trofeo Perseo dedicato questa volta alle gare di salti e lanci. Uno degli ultimi appuntamenti in vista dei campionati Italiani assoluti di Pescara in programma dal 7 al 9 settembre, ha portato ottimi risultati per gli atleti reatini. Su tutti a spiccare ieri è stata Roberta Bruni, atleta dei Carabinieri cresciuta nelle fila dell’Atletica Studentesca Milardi.



La ragazza allenata da Riccardo Balloni dopo un periodo buio negli scorsi anni, sembra aver ritrovato la verve che nel 2013 la portò a saltare 4,60. Al Perseo la portacolori dei Carabinieri ha saltato 4,40 che rappresenta il suo miglior salto dal 2014 ma anche la miglior prestazione Italiana dell’anno. A Pescara sarà tra le favorite e vorrà a tutti i costi portarsi a casa la maglia tricolore di campionessa Italiana.



Nelle pedane dei lanci invece si è fatta notare ancora una volta in stagione Valentina Aniballi, reatina reduce dagli ultimi campionati Europei assoluti di Berlino. La capitana della squadra campione d’Italia a Modena ha lanciato nel disco a 56,23 mettendo un altro mattoncino nella sua solida stagione. Hanno gareggiato anche le due azzurrine Martina Carnevale che ha sfiorato i 15 metri nel peso e Cecilia Desideri capace di superare i 56 metri nel martello

