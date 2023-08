Roberta Bruni delude: salta solo 4,35 e non centra la finale mondiale. «Non cerco scuse»

Lunedì 21 Agosto 2023, 20:52







RIETI - Addio al sogno mondiale per Roberta Bruni. L’astista cresciuta nella Studentesca Milardi manca la qualificazione alla finale della manifestazione iridata in corso a Budapest, fallendo i 4,50. Delusione per l’atleta azzurra che si era presentata sulla pedana ungherese forte del nono posto del ranking mondiale. Resta l’amaro in bocca per la seconda qualificazione mondiale gettata alle ortiche, dopo quella a Eugene di un anno fa che fu, in parte, bilanciata dalla qualificazione per la finale europea.



«Volevo fare bene - afferma Roberta Bruni ai microfoni Rai - È stata una gara contro me stessa prima di tutto. Venivo da una stagione positiva e ci tenevo a fare una grande gara. Non cerco scuse, la stagione non è finita e cercherò di rifarmi e di migliorare per dimostrare di essere all’altezza di queste manifestazioni».