RISULTATI E MARCATORI, I GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella prima giornata di Prima categoria, prime vittorie per BF Sport, Amatrice e Capradosso, che portano a casa i primi 3 punti stagionali grazie alle vittorie di oggi, rispettivamente contro Alba Sant’Elia, Fidene e Castel Giubileo. Finiti in pareggio, invece, gli altri due derby reatini, che vedevano in sfidarsi Ginestra-Cantalupo e Poggio Mirteto-Atletico Canneto. Vittoria senza fatica per Grotti, che ha osservato il turno di riposo. Nel derby romano, invece, ha la meglio il Mideporte Colle Salario che espugna il campo del Castrum Monterotondo.BF Sport-Alba Sant’Elia 3-0: De Giorgi, Cavallari, OrtenziCapradosso-Castel Giubileo 2-0: 2 RecchiaFutbol Montesacro-Poggio Nativo 1-1: MevoliGinestra-Cantalupo 1-1: Fiordiponti (Gin.)Poggio Mirteto-Atletico Canneto 2-2: Masci, Guidi (PM), Croce, Passarani (AC)Amatrice-Fidene 3-1: 2 Colangeli, CiccalottiCastrum Monterotondo-Mideporte Colle Salario: 0-1Mideporte Colle Salario, Bf Sport, Amatrice, Capradosso 3Atletico Canneto, Cantalupo, Poggio Nativo, Futbol Montesacro, Ginestra, Poggio Mirteto 1Castel Giubileo, Fidene, Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo 0