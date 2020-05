© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus . Obiettivo far ripartire la ristorazione, partendo da un esempio che dura da oltre tre decenni. È il ristorante più piccolo del mondo, si trova in Sabina , a Vacone. Un marchio consolidato da 32 anni, il Solo per due che, come dice la direzione della location, «ha attraversato indenne diverse epoche e, grazie alla sua specifica formula, è oggi conosciuto in tutto il mondo». In un post, il titolare, Giovanni Di Claudio, parla dell'emergenza Covid-19 e, soprattutto, delle ripercussioni sulle attività di ristorazione. «In Italia - spiega Di Claudio - questa apocalisse economica provocherà nel breve e medio termine la chiusura di molte attività di somministrazione di alimenti e bevande. In questo scenario, crediamo che l'unica possibilità di sopravvivenza per la ristorazione italiana sia quella di porre altissimi standard di sicurezza». Ed ecco la ricetta proposta. «Ad oggi - aggiunge Di Claudio - forse l'unica che potrebbe salvare i piccoli ristoranti: aprire in ogni borgo un Solo per due. Un solo tavolo dove servire alimenti e bevande di alta qualità, i camerieri a distanza chiamati col campanellino e gli unici ospiti serviti in guanti bianchi. Non ci saranno code o turni, si avrà il tempo di attuare tutte le procedure di pulizia a costi compatibili con la nuova realtà economica. Ovviamente, il prezzo del servizio dovrà essere adeguato ai nuovi costi, ma sarà inevitabile. In tre decenni di attività non abbiamo mai ceduto alla tentazione di diffonderci, ma oggi crediamo sia giunto il momento ed è necessario. Abbiamo quindi deciso, per la prima volta, di concedere l'utilizzo del nostro marchio registrato a tutti quei ristoratori che abbiano il desiderio di riaprire le loro attività dal 1° giugno (per info: info@soloperdue.it). La concessione avrà un costo molto contenuto, ma garantirà al concessionario benefici immediati in termini di notorietà, compatibilità con le normative sanitarie, sicurezza e serenità da parte dell'ospite. Potrebbe essere prima pietra del rinascimento italiano della ristorazione».