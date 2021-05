31 Maggio 2021

RIETI - La ripartenza concreta delle attività, accompagnata però da piccoli e grandi problemi da risolvere: a partire da quelli economici. Da domani, nel Lazio - incluso ovviamente il Reatino - in zona gialla, vengono meno altre restrizioni. Nella provincia di Rieti, da domani, sarà possibile tornare a mangiare nei ristoranti e, in generale, nei locali al chiuso, pur con misure di distanziamento. E lo stesso è valido per i bar, con il ritorno, sempre da domani, delle consumazioni anche al bancone. A uno stesso tavolo c’è per ora il limite di quattro persone, se non conviventi. Mascherina non obbligatoria quando si è seduti, da indossare obbligatoriamente quando ci si sposta nel locale. Stadi e palazzetti, sempre da domani, possono tornare ad accogliere spettatori per gli eventi sportivi: massimo il 25 per cento della capienza e massimo 1.000 persone. Rimane in vigore, per ora invariato, il “coprifuoco”, dalle 23 alle 5 di mattina, mentre dal 7 giugno, se i miglioramenti verranno confermati, il coprifuoco partirà dalle 24 e fino alle 5 di mattina. E, sempre se i dati regionali lo consentiranno, dal 14 giugno, il Lazio con il Reatino potrebbero passare in zona bianca.