RIETI - Al Forte Village Sardegna, vince la tradizione dei Fratelli Sandro e Maurizio Serva e del ristorante La Trota di Rivodutri. Ha ritirato il premio " Miglior ristorante italiano per la tradizione" Sandro Serva, nella magica notte presentata da Roberta Lanfranchi che ha visto concludersi la manifestazione #chefaward2018 in una delle location più esclusive del mondo. Gli Oscar della ristorazione italiana sono da anni un evento esclusivo che vede protagonista il web come giudice oggettivo e rappresenta un attesissimo punto di incontro degli esponenti delle più importanti Aziende del settore food e del digitale.

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59



