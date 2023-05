Sabato 6 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Iniziare come odontoiatra e ritrovarsi a fare il maître di un ristorante: ecco condensata la biografia professionale di Nazzareno Bianchetti, dal 1988 gestore del ristorante “Bistrot”. Anche se, in realtà, tra queste due professioni, per quanto possano apparire distanti, la connessione è strettissima perché in entrambi i casi il “focus” finale resta la bocca. Ma dopo 35 anni di attività, portati molto bene, il responsabile del locale di piazza San Rufo non è per nulla pentito della scelta fatta.

La svolta. «Il ristorante fu inaugurato nel dicembre 1988, insieme alla mia compagna Rita Galassetti, che aveva altre due socie. Inizialmente io davo più che altro una mano a loro nella gestione del locale, ma poi, quando Rita rimase da sola, mi autocoinvolsi del tutto nella conduzione e non me ne sono pentito. Col tempo ho fatto esperienza e oggi mi occupo personalmente dei dolci e dell’enoteca».

L'evoluzione. Il Bistrot, presente nella guida Michelin, inizialmente proponeva un menù di degustazione con 12 portate tra primi, secondi e antipasti, «ma poi - spiega Bianchetti - avendo riscontrato che tra i clienti si potevano incontrare soggetti celiaci, affetti da altre intolleranze alimentari, nonché vegetariani, vegani, siamo passati a un menù di terra e di mare, in cui la nostra primaria cura è la scelta della materia prima, per poi dedicare la giusta attenzione ad accostamenti ed elaborazioni per la riuscita». Il ristorante, dal tipico arredamento provenzale, il cui nome fu suggerito all’epoca dal direttore della Biblioteca Paroniana, Roberto Messina, in un certo senso ha anticipato quella che sarebbe poi divenuta la tendenza verso la cucina gourmet, anche dietro lo stimolo delle trasmissioni televisive sulla cucina: «Senza dubbio abbiamo sempre cercato di proporre pietanze particolari per offrire sapori e accostamenti nuovi e originali - osserva Bianchetti. - Forse abbiamo inconsapevolmente anticipato i tempi, però non abbiamo mai dimenticato l’importanza della tradizione della cucina locale, perché alla fine è sempre lì che si torna».

Il presente. Dal 2017 Rita Galassetti è meritatamente a riposo e oggi a raccoglierne l’eredità è lo chef Giovanni Ferrauto: «Un onore e una responsabilità prenderne il posto - dichiara. - Rita mi ha supportato a dovere, ci siamo confrontati, permettendo così di accrescere e rinnovare il menù». Il Bistrot ha una clientela affezionata, locale e non, oltre ad attrarre i turisti: «Posso dire - conferma Nazzareno - che a Rieti, di padre in figlio, ho numerosi clienti fedeli», conquistati con portate di qualità come i maltagliati “Bistrot” “ideati per un concorso vinto - ricorda Bianchetti - e poi riproposto con maltagliati originali: una ricetta povera dove la pasta, originariamente senza uovo, viene invece preparata con l’uovo. Quindi pomodoro fresco, funghi, lonza, ricotta salata e tante erbe aromatiche». E senza dimenticare i dolci creati dal maître reatino: dalla pavlova, con meringa, panna e frutti di bosco, a creme caramel, sachertorte e via dicendo: «Il segreto - precisa orgoglioso Nazzareno - sta nella tradizione, nella semplicità e negli ingredienti giusti, e comunque consiglierei un millefoglie alla crema e frutti di bosco». Chi lo avrebbe mai detto per un ex odontoiatra?