Rieti, rissa sfiorata tra un pedone e un giovane runner lungo il Velino

RIETI - Rissa sfiorata sull’argine lungo il fiume Velino: volano insulti e offese tra un 60enne reatino e un giovane atleta che stava correndo. Un acceso diverbio questa mattina, poco prima delle 11, ha richiamato l’attenzione di chi stava passeggiando in zona e degli sportivi impegnati negli allenamenti all’interno del camposcuola Raul Guidobaldi e lungo l’argine che costeggia il fiume Velino e l’impianto sportivo. Un alterco, secondo una prima ricostruzione, divampato per futili motivi circa l’uso della mascherina e un presunto diritto di precedenza tra le due persone che si sono incrociate sul sentiero in sensi opposti di marcia. Il 60enne reatino ha inveito contro il giovane atleta con frasi ingiuriose e pesantissime offese per poi scagliarsi anche contro di lui minacciandolo. Il ragazzo è riuscito in qualche modo ad evitare il contatto e si è poi allontanato evitando così un ulteriore degenerare della situazione. Sul posto era stato inizialmente richiesto anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri.

