Giovedì 8 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Botte, danneggiamenti e bastonate: indaga la squadra Mobile della Questura di Rieti sulla maxi rissa avvenuta all’interno di un ristorante reatino, in prossimità del centro, tra gestori e tre avventori. Un uomo ha riportato serie lesioni ad un occhio. Il titolare dell’esercizio commerciale nega e minimizza, ma le risultanze delle attività investigative eseguite dal personale della squadra Volante e, successivamente, da quello della Mobile narrano tutt’altra vicenda, rispetto a quanto avvenuto nel tardo pomeriggio della scorsa domenica.

La ricostruzione. Una rissa avvenuta per futili motivi ma che, soprattutto, si sarebbe infiammata per l’eccessiva assunzione di alcol che poi, a fine pasto, ha scaldato eccessivamente gli animi dei clienti, andando ad innescare così una vera e propria baruffa. Banali i motivi alla base del litigio che, dopo screzi e attriti, si è trasformato in una violenta rissa tra il trio di avventori, provenienti da un piccolo centro della valle del Turano, ed il personale del ristorante pizzeria tra cui il titolare stesso del locale. Secondo le testimonianze delle poche persone presenti (erano trascorse già le 18.30), si sarebbe trattato di un piccolo far west. Nel corso delle colluttazioni anche il lancio di un vaso, pugni fin poi a passare all’utilizzo di bastoni. Momenti di tensione durante la furia della rissa tra i due gruppi che, da quanto appreso, sarebbero anche stati legati da vincoli amicali. Probabilmente proprio in virtù di quell’amicizia e di quella reciproca conoscenza il ristorante reatino, dalla cucina tipica tradizionale locale, era stato scelto come meta per un buon pranzo domenicale, così da trascorrere una giornata in relax e tranquillità, accompagnato da una buona gastronomia. Eppure neppure questo ha fermato il divampare della rissa, animato e infiammato dallo stato di ebbrezza di alcuni soggetti e che avrebbe anche portato al danneggiamento di alcuni arredi.

L'evoluzione. Addirittura uno dei tre clienti - al termine delle fasi più concitate delle colluttazioni in atto - avrebbe anche verbalmente minacciato di ammazzare tutti con una pistola. Una situazione critica, che ha portato all’intervento del personale della Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Mobile reatina, coordinata dal dirigente, Marco Stamegna.

Il personale della mobile, per ulteriori accertamenti e approfondimenti investigativi, si è anche portato presso l’abitazione di uno dei tre clienti. Reciproche accuse e contestazioni tra i partecipanti alla rissa, rispetto ad una vicenda su cui ora gli accertamenti delle forze dell’ordine dovranno fare luce e chiarezza per risalire alle responsabilità sia individuali che sodali di tutti i soggetti che hanno preso parte alla rissa all’interno del ristorante reatino, nel contesto di un pranzo domenicale davvero indigesto. Sul posto è anche intervenuto il personale sanitario del 118.