RIETI - Rissa a Canneto, due arrestati per lesioni aggravate e quattro denunce per rissa. La lite, sedata dai carabinieri della stazione di Fara Sabina e dal Norm di Poggio Mirteto, allertati dai residenti che sentivano le urla, è scoppiata nella tarda serata di martedì a Canneto.



i è consumata nella ex via Roma e ha coinvolto quattro persone, una donna e tre uomini. Si tratta di vicini di casa che pare abbiano discusso per questioni legate a vecchi dissapori mai chiariti. Due persone, una donna e un giovane di 18 anni, sono stati arrestati e si trovano attualmente ai domiciliari.