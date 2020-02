RIETI - Nel campionato Juniores provinciale under 19 il giudice sportivo ha multato Real Gavignano Ponzano e Centro Italia Micioccoli per una rissa a fine gara. La partita era terminata con la vittoria esterna del Centro Italia per 2-3 sul campo della formazione sabina. Nel comunicato del giudice sportivo provinciale le due società sono state multate entrambe di 50 euro, ovviamente identica la motivazione della sanzione ovvero «perchè, a fine gara, propri giocatori prendevano parte ad una rissa con tesserati avversari». © RIPRODUZIONE RISERVATA