RIETI- Rissa tra immigrati in piazza Cavour. Tutto è iniziato con un litigio lungo il Velino proseguito davanti alla pizzeria Poldo.



Dalla finestra di un appartamento abitato da immigrati di colore sono poi state lanciate bottiglie, raccolte da chi era in strada e rilanciate contro la finestra dell'appartamento. Il sindaco Cicchetti che si trovava in piazza Cavour ha chiamato la Municipale e successivamente la Polizia che ha fatto irruzione nell'appartamento.



Sembra che nell'appartamento ci siano anche degli italiani.



Seguiranno aggiornamenti



Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA