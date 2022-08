RIETI - Rissa in una pizzeria, tre denunciati dai carabinieri.

I carabinieri di Rivodutri sono intervenuti in una pizzeria di Rieti dove, su segnalazione al 112, era in corso una rissa per futili motivi. All'arrivo, i responsabili si erano allontanati, ma sono stati individuati in tre uomini di 54, 55 e 60 anni di Rieti. Colpendosi a vicenda, per loro solo escoriazioni.

I tre sono stati denunciati.