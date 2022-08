Contigliano, rissa nella serata "dell'assalto al castello": 11 denunciati dai carabinieri

RIETI - Rissa durante la manifestazione "dell'assalto al castello" di Contigliano: 11 denunciati dai carabinieri.

I carabinieri di Contigliano, dalle testimonianze raccolte e dalle immagini delle telecamere hanno ricostruito quanto avvenuto. La sera del 7 agosto, ci fu un temporale e l'acqua aveva allagato una taverna. I responsabili del locale hanno aperto un tombino per fare defluire l'acqua che è in parte finita verso un'altra taverna. Ne è nata una discussione quindi una rissa che ha coinvolto altre persone del luogo. Alla fine, i carabinieri, ricostruendo quanto avvenuto, hanno denunciato 11 persone per rissa.